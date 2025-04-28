２８日の日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」では、コンビで活動休止中のダウンタウンが、夏にも動画配信サービスを開始し、配信開始までにコンビでの復帰が見込まれている件を伝えた。司会の山里亮太は「活動再開に対してはいろんな意見があると思います」と述べたうえで、「吉本興業としてはファンドを立ち上げたり、動画を配信するということで、これから会社側の見解とかもこれから必要になってくると思うので、注目していきたい
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