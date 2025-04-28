[ストックホルム ２８日 ロイター] - ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は２８日、２０２４年の世界の軍事費が前年比９．４％増の２兆７２００億ドルに及び、少なくとも東西冷戦終結以降で最大の伸び率になったと発表した。地政学的な緊張が高まったためで、欧州や中東を中心に世界のあらゆる地域で増加した。同研究所は「１００を超える国が軍事支出を増やした。各国政府が軍事力強化による安全確保に予算を一段と