モデルでグラビアでも活躍する聖菜（23）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影終了を報告し、多数のオフショットを公開した。【写真】脅威のスタイル！23歳・聖菜のオフショット聖菜は投稿で「撮影期間、完」「ageha雑誌かってね」と呼びかけ。谷間をのぞかせ上目遣いのショットや、ふとももあわらな白衣装のコーデ、解放感あふれる海辺での水着ショットなど10枚を公開した。17歳で出産した1児の母でもある