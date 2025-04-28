【トランセンド】 2026年2月 発売予定 価格：27,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「トランセンド」を2026年2月に発売する。価格は27,800円。 本商品はゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「トランセンド」を1/7スケールフィギュア化したもの。勝負服「ZOKU-ZOKU GIZMO」姿の「トランセンド」が立体化され、軽やかに振