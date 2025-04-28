【新華社ウルムチ4月28日】中国送電大手、国家電網傘下の国家電網新疆電力科学研究院はこのほど、新疆ウイグル自治区の石炭火力発電設備87基（設備容量3683万キロワット）の「柔軟性改造」を完了したと発表した。改造によって追加された調整能力は24年末時点で801万2千キロワットに上っている。火力発電の出力のより柔軟な調整は、太陽光や風力などの新エネルギーで発電された電力の有効利用を促すためである。同自治区の総電