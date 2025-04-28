28日未明、岐阜県養老町の交差点で中型トラックとバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた女性が死亡しました。警察によりますと、午前1時半ごろ、養老町の交差点で右折しようとした中型トラックが反対車線を直進してきたバイクと衝突しました。この事故で、バイクに乗っていた20歳の女性が病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。警察は過失運転致傷の疑いで、中型トラックを運転していた岐阜県中津川