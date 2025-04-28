Promit MukherjeeAllison Lampert[サスカトゥーン（サスカチュワン州） ２７日 ロイター] - ２８日のカナダ総選挙を控え、カーニー首相と最大野党・保守党のポワリエーブル党首は２７日、有権者に最後の訴えをした。５週間の選挙戦は、トランプ米大統領が課した関税とカナダ併合の脅しへの対応が主要な争点となった。ただ、選挙戦最終日は西部バンクーバーでフィリピン系住民の祭りの群衆に車が突っ込み、少なくとも１１人が