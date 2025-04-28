【ジッダ（サウジアラビア）＝平地一紀】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は２７日、サウジアラビアのジッダで準々決勝の残り１試合が行われ、Ｊ１川崎がアルサド（カタール）を延長戦の末、３―２で破り、初の４強入りを果たした。前半を２―１とリードして折り返した川崎は後半に追いつかれ、延長前半に主将のＭＦ脇坂の得点で勝ち越した。４強の残り３チームは、地元サウジアラビア勢が占めた