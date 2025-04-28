「家事や育児は妻の仕事」と思っているのか、家庭をないがしろにする人もいますよね。でも家のことをすべて任された妻は、当然不満が溜まっていくもの。そのため最終的に離婚することになったものの、ひとりになってジワジワ後悔が襲ってくる男性もいるようです。そこで今回は「離婚した男性が元妻を恋しく思ったエピソード」の中から1つ、ひとりの家が寂しい話をご紹介します。ひとりの家が寂しい「結婚して子どもが生まれたもの