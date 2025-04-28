タカトリは大幅高で８日続伸。前週末２５日取引終了後、２５年９月期上期業績予想について売上高を３８億円から３８億２４００万円（前年同期比６２．４％減）へ、営業利益を２億１０００万円から５億４００万円（同７２．２％減）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが入っている。 売上原価率の改善や経費の圧縮が奏功したことが要因。なお、通期予想については現時点で変更はないという。 出所：MINKABU PRESS