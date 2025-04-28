２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４３円４９銭前後と前週末の午後５時時点に比べて１０銭程度のドル高・円安となっている。 ２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４３円６７銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米中貿易摩擦の緩和期待などを背景に一時１４４円０３銭まで上伸した。 トランプ米大統領が２５日、日