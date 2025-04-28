週明け28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝143円台半ばで取引された。午前10時現在は前週末比09銭円安ドル高の1ドル＝143円48〜49銭。ユーロは11銭円安ユーロ高の1ユーロ＝162円99銭〜163円06銭。前週25日（日本時間）の日米財務相会談で円安是正について具体的な発信がなかったことや、米中貿易摩擦が緩和するという期待が一時的に高まった安心感から、円を売ってドルを買う動きが先行した。持ち高調整のため、