[ソウル ２６日 ロイター] - 北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２６日、金正恩朝鮮労働党総書記が２５日に西部の南浦で行われた「新型多目的駆逐艦」の進水式に出席したと報じた。党幹部によると、抗日革命家にちなんで命名された同艦「崔賢」（５０００トン級）は「最も強力な兵器」を備え、「われわれの力と技術で４００日余りで完璧に」建造された。金氏は進水式で演説し、同艦は海軍に引き渡され、来年早くに就役す