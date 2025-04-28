11人組グローバルボーイズグループ・JO1（豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨）の最新アルバム『BE CLASSIC』のタイトル曲「BE CLASSIC」のEnglish ver.が各種音楽配信サービスにて、サプライズで音源配信された。【写真】圧巻の景色…東京ドーム公演を成功させたJO1同楽曲は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングし、古典クラシック