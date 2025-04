【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクターもこっそり登場! Travis Japanが、4月28日に配信リリースした新曲「Would You Like One?」のMVを公開した。 「Would You Like One?」は、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌。 MVでは、1980年代を思わせるレトロなラーメン店を舞台に、Travis Japanが心温まるラーメン店復活の物語を届ける。