ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メキシカンで陽気なテイストがオシャレな、ディズニー＆ピクサーデザイン「フリルトートバッグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「フリルトートバッグ」リメンバー・ミー © Disney / Pixar 価格