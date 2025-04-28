済州（チェジュ）のある市内バス内で中国人観光客と推定される女性がたばこを吸う動画が公開されて公憤を買っている。１８日、作成者Ａさんは自身のインスタグラムに「済州島の中国人、マジか、これ。たばこを吸ってる」として動画を投稿した。該当の動画にはＡさんの前の座席に座った女性が窓の外に火を付けたたばこを持っている様子が映っていた。女性は口から煙を吹き出すなど、ためらう様子さえない行動を見せた。これを目撃し