ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年4月24日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、TVアニメ「SPY×FAMILY」Luminasta（ロイド・フォージャー）黄昏〜mission extend〜を紹介します！ セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」Luminasta（ロイド・フォージャー）黄昏〜mission extend〜  投入時期：2025年4月24日より順次サイズ：