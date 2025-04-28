グラスノーが緊急降板。長期離脱の可能性はあるのか(C)Getty Imagesドジャースのタイラー・グラスノーが現地時間4月27日（日本時間28日）、本拠地でのパイレーツ戦に先発登板し、初回に2者連続本塁打を浴びていきなり2点を献上すると、2回のマウンドに上がり投球練習を行った際に「右肩の違和感」で緊急降板した。【動画】パヘスが大活躍！中堅バックスクリーンへ2ランを放つシーン前回も「下半身のけいれん」で緊急降板。この