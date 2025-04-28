現地時間４月27日にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリ―ト（ACLE）の準々決勝で、川崎フロンターレがアル・サッドと対戦。延長戦の末に３−２で制し、クラブ史上初の４強入りを果たした。開始４分でエリソンが先制点を挙げるも、９分に失点。さらに21分にマルシーニョがゴールを奪った後も、71分に同点弾を浴びた。それでも最終的に、延長戦に入った98分に脇坂泰斗が決勝点を叩き込み、粘り強いカタ