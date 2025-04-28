◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの北海道ビュッフェが神コスパ！カニ、いくら海鮮丼、ローストビーフと絶品グルメ大集合ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」では、2025年6月30日（月）まで、「春の北海道フェア」を開催。海鮮を中心に、北海道の食材をふんだんに使った絶品グルメが大集結。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとディナービュッフェをレポート。身の詰まったカ