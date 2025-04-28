◆夕方からの東京さんぽ提案「TOKYO EVENING HOPPING」vol.8三ノ輪予定のない休日の午後、あるいは仕事が早く終わった日。このまま家で過ごすのがもったいないように感じたら、この連載の出番です。どこへ行くか迷ったときにぴったりなスポットをお届けする、夕方からの街歩き案内です。鰹節を使った濃くキレのあるつゆが絶品で、スルスルと箸が進むざるそば700円佇まいにもうっとりする住宅街の隠れ家蕎麦屋三ノ輪駅のある台東区