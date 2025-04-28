ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのパイレーツ戦に先発し、２回の投球練習中に右肩の違和感を訴え、緊急降板した。負傷者リスト入りする見込みだ。試合後の会見でロバーツ監督は「長期的な（離脱の）懸念は恐らくないが、短期的にはある。投げられるのか、技術的に、肉体的にどう感じているのか、何か心配はないか。向こう数日間で何が分かるか、（今後どうす