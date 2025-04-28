大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は26日、会場・夢洲の一般来場者数が、開幕した4月13日〜25日までの13日間で100万人（速報値）に到達したと発表した。“最大11日”の大型連休に突入、万博会場・夢洲は夜もにぎわった〈2025年4月28日撮影〉東ゲートから大屋根リングを目指す来場者であふれた〈2025年4月28日撮影〉博覧会協会は、この2日前の23日、パビリオン運営スタッフやメディア関係者を含めた人数について、100