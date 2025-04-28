鎌倉市内の博物館や美術館を巡る「ミュージアムめぐりスタンプラリー」が２６日から始まった。小町通りや八幡宮エリア周辺にある５カ所の文化施設でスタンプを集めると各館のオリジナルグッズがプレゼントされる。来年３月３１日まで。スタンプがあるのは、日本画家・鏑木清方の旧居跡にある「鏑木清方記念美術館」（同市雪ノ下）や映画製作者・川喜多長政の旧宅跡の「川喜多映画記念館」（同）のほか、「県立近代美術館鎌倉別