阪神・大竹耕太郎投手が２８日、甲子園の１軍投手指名練習に合流した。５月１日・中日戦（バンテリンドーム）で、今季初先発が有力だ。ソフトバンクから現役ドラフトで移籍３年目の今季は、２月のキャンプ終盤に下肢の張りで離脱。開幕１軍も逃したが、ここまで２軍４試合に登板して２勝１敗、防御率２・２５。１軍を目指して調整してきた。