【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２８日、ウクライナが越境攻撃を続けてきたロシア西部クルスク州での戦闘に北朝鮮兵が派遣されていたと報じた。北朝鮮がロシアへの派兵を認めたのは初めて。同通信が同日伝えた朝鮮労働党中央軍事委員会の声明では、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の命令で参戦した北朝鮮兵が「大きな貢献をした」と主張した。正恩氏は、露朝が昨年６月に交わした「包括的戦略パートナ