国際電子機器と家電製品の展示会「Ｅｌｅｔｒｏｌａｒ Ｓｈｏｗ ２０２２」で中国の家電大手、珠海格力電器のブースを見学する来場者。（資料写真、サンパウロ＝新華社記者／陳昊佺）【新華社珠海4月28日】中国の家電大手、珠海格力電器（グリー）がこのほど発表した2024年決算は、売上高が前年比7.3％減の1891億6400万元（1元＝約20円）、純利益が10.9％増の321億8500万元だった。非経常項目を除く純利益は9.2％増の301