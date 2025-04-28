中国の科学者が開発した誘電体エネルギー貯蔵材料のサンプル。（４月１０日撮影、南京＝新華社配信）【新華社南京4月28日】中国江蘇省の南京航空航天大学は、同大の李偉偉（り・いい）教授と清華大学の南策文（なん・さくぶん）院士（アカデミー会員）らが、新型の誘電体エネルギー貯蔵材料を共同開発したと発表した。エネルギー密度は従来の商用誘電体エネルギー貯蔵材料の数十倍から数百倍に達し、次世代高出力パルス技術の中