27日、テレビ番組に出演した立憲民主党の野田佳彦代表は内閣不信任案の提出について、関税交渉を念頭によく検討すると話しました。立憲民主党野田代表※27日民放のテレビ番組で「政治空白を作ったら、赤沢大臣は訪米することができなくなってしまう。それは大きな責任を伴いますので総合的な判断で決め打ちはしていません」一方、国会への提出が遅れている年金改革法案については「提出しなかった時は、政権担当能力がない