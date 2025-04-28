アルピニスト野口健氏（51）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。中国籍の20代男性が富士山で遭難して山岳救助隊に救助された件について言及した。野口氏は、この男性がその4日前にも富士山頂で救助され、その際に置き忘れた携帯電話を回収するために再び登山して遭難したと伝えた記事を引用。「救助隊はこの男の生命を助けたが、しかし、この男のメンタリティーはもはや救いようがない。あまりに愚か」と憤り、「救助費用を請求