テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、日本時間でこの日早朝に行われたドジャース―パイレーツ戦の結果を速報した。大谷翔平投手（３０）は２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数２安打１四球と２試合連続のマルチ安打でチームの大勝に貢献した。ド軍は２カードぶりとなる勝ち越しで１８勝１０敗の貯金８となった。真美子夫人の出産に立ち