浦田俊輔がプロ初の3安打猛打賞 4月26日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたイースタン・リーグの日本ハムファイターズ戦に、「2番・遊撃」で先発出場した浦田俊輔は、3打数3安打。プロ初の3安打猛打賞をマークし、1軍再昇格へアピールした。 初回、ノーアウト1塁の場面で打席に立った浦田俊輔は、日本ハムファイターズ先発の孫易磊の2球目ストレートをレフトへヒットを