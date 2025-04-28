中国（山東）自由貿易試験区青島エリア。（資料写真、青島＝新華社配信）【新華社済南4月28日】中国山東省政府新聞（報道）弁公室がこのほど、記者会見で税関統計を基に発表した第1四半期（1〜3月）の同省の貿易額は前年同期比5.9％増の8203億4千万元（1元＝約20円）で過去最多を更新し、伸び率は直近4四半期で最高となった。うち輸出は4.8％増の4942億3千万元、輸入は7.5％増の3261億1千万元だった。貿易形態別では、一般貿