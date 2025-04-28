コーセーコスメポートは5月21日、メイクブランドのBLEND BERRYにて、「チアミーカール＆キープマスカラWP」を発売します。■限定カラーを含む3色を展開同商品は、インフルエンサー・鹿の間さんとの共同開発によるマスカラです。束感カールロック処方を採用しているほか、軸先が25°に曲がった25°フィットブラシが特徴。重ね塗りしてもダマにならず簡単にボリュームのある束感まつ毛が作れるほか、長時間キープすることがで