ＳＥＭＩＴＥＣが続急伸している。前週末２５日の取引終了後、２５年３月期の連結業績に関し、計画を上振れして着地したようだと発表した。従来の予想に対し売上高は１２億９９００万円上回る２５３億３４００万円（前の期比１１．７％増）、経常利益は２億４９００万円上回る４０億５９００万円（同４．６％増）となる見通しという。経常利益は減益予想から一転、増益で着地する見込みで、更に取得総数１２０万株（自己株式を除