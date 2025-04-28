アドバンテストは反落している。前週末２５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を発表し、営業利益で２４２０億円（前期比６．１％増）と前期に続き過去最高益更新を見込むとしたことから朝方は高く始まったものの、前週末まで３連騰した後だけに買いが続かず利益確定売りに押されているようだ。 自動車や産業機器向けなどのテスタ需要の回復には、なお時間を要する見込みであることから、売上高は７５５０億円（同