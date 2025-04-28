深圳市の塩田港。（資料写真、ドローンから、深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳4月28日】中国広東省深圳税関が25日に発表した1〜3月の深圳市の電気自動車（EV）輸出台数は4万3千台、輸出額は74億5千万元（1元＝約20円）で、いずれも前年同期の約3.2倍となった。1台当たりの平均輸出価格は横ばいの17万3千元だった。一般貿易による輸出台数は3.2倍の4万2千台だった。輸出額は3.2倍の73億