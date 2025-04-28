【キャンペーン「アニメ『鬼滅の刃アプリでたまるよスタンプ」】 5月6日～5月26日 実施予定 ローソンは、キャンペーン「アニメ『鬼滅の刃アプリでたまるよスタンプ」を5月6日から実施する。期間は5月26日まで。 本キャンペーンでは、ポイントカードを提示し、おにぎりやからあげクンなど、対象商品を税込100円以上購入し、スタンプをためて応募する