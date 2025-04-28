気心の知れた友達だと思っていたのに、実はその正体は敵だったという人のことを「フレネミー(=フレンド+エネミー)」と言います。あなたの周りにも密かに存在しているかもしれません……。今回は、筆者の知人Cさんが体験したフレネミーエピソードをご紹介します。 ママ友がいなかったCさん Cさんはフルタイムで働いています。子どもを保育園に通わせていた時は早朝から預けて、夜は遅い時間にお迎えを