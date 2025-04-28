歌手・GACKT（51）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪・関西万博の出来事について言及した。GACKTは「大阪万博で、案内ができなかった係員に客が言い寄り、土下座させたという記事を見た」と投稿。「それを“土下座万博”なんてふざけた言葉でバズらせてる。正直、気持ち悪いにも程がある」と切り捨てた。大阪・関西万博内の警備員が来場者に土下座で謝罪する動画がSNSを中心に拡散され炎上したもので、運営側