◆米大リーグドジャース９―２パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・グラスノー投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に先発したが、右肩違和感のため１回２安打２失点で緊急降板した。２回の前の投球練習を終えたところでロバーツ監督がマウンドに向かって状態を確認。そのままベンチ裏に引き揚げた。指揮官は試合後、「タイラー（グラスノー