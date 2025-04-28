◆米大リーグドジャース９―２パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数２安打１四球と２試合連続のマルチ安打でチームの大勝に貢献した。ド軍は２カードぶりとなる勝ち越しで１８勝１０敗の貯金８となった。真美子夫人の出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」