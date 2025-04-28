1次リーグのチェコ戦で話し合う松村千秋（右）、谷田康真組＝フレデリクトン（共同）【フレデリクトン（カナダ）共同】来年のミラノ・コルティナ冬季五輪出場枠が懸かるカーリング混合ダブルスの世界選手権第2日は27日、カナダのフレデリクトンで1次リーグが行われ、B組で日本代表の松村千秋（中部電力）谷田康真組はノルウェーに5―8で敗れ、チェコには7―6で競り勝ち、2勝1敗とした。2022年北京五輪銀メダルのノルウェー戦は