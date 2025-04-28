（資料写真）２７日午後８時２０分ごろ、神奈川県大和市大和東１丁目の飲食店「ホルモン焼小勝」で「２階の窓から火が出てガラスが割れている」と通行人の男性から１１０番通報があった。鉄筋コンクリート造２階建ての同店と隣接する２階建て店舗を全焼するなどした。けが人はいなかった。大和署によると、ホルモン焼き店は１階を飲食スペース、２階は食材などの荷物置き場として使われており、出火当時は営業