Andrew Silver［上海２５日ロイター］ - 在中国米国商工会議所のマイケル・ハート代表は２５日、中国で操業する米製薬会社から、ここ１週間に一部医薬品を無関税で輸入できたとの報告を受けていると明らかにした。事実なら、中国当局が対米貿易摩擦の緩和を図るため、柔軟に対応する用意があることが示された形になる。中国商務省はコメント要請に応じていない。ハート氏は北京で開いたオンライン記者会見で、「複数の企業