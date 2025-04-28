タレントの稲村亜美（29）が28日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーとのゴルフショットを披露した。ストーリーにゴルフウエア姿の自身とテレビ朝日の安藤萌々アナウンサーとの2ショットの自撮りショットをアップ。「萌々ちゃんとゴルフ楽しかったねっ」とも記した。稲村はゴルフ好きとして知られ、安藤アナは大学時代はゴルフ部の主将を務め、ベストスコアは78の腕前でもある。