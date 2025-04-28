中国ではメーデー連休を控えて航空券予約がピークに入っており、国内線航空券の予約量は前年同期比で3割以上の増加です。一部の人気路線の航空券価格はそれぞれ上昇しました。国内旅行とともに海外旅行も増加を迎え、国際線航空券の予約が増え続けています。一方で、最近海外から訪れてきた人々を対象にした税金即時還付制度が実施されたこともあり、中国旅行ブームが高まりつつあります。税金即時還付制度とは、それまでの帰国時