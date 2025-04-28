ドジャースのパヘス、3試合連続の猛打賞【MLB】ドジャース 9ー2 パイレーツ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でパイレーツに9-2で快勝。アンディ・パヘス外野手が3試合連続“猛打賞”となる4安打を放ち、ファンは「全盛期のオオタニに変貌した」などと興奮の声を上げている。パイレーツとの3連戦は25日（同26日）が3打数3安打、26日（同27日）が4打数3安打、この試合が5回の2ランを含む