米株価指数先物時間外取引米中貿易摩擦が重石にダウは150ドル安 東京時間09:22現在 ダウ平均先物JUN 25月限40105.00（-150.00-0.37%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5526.00（-23.75-0.43%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限19433.75（-101.50-0.52%） 米株先物は下落、米中貿易摩擦が重石に。トランプ氏は中国が「実質的な何か」を提供しない限り関税を引き下げるつもりはないと発言。ベッセント米財務長官